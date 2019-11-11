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«دراسة»: حفظ القرآن يساعد على التحصيل والتفوق الدراسي (فيديو)

«دراسة»: حفظ القرآن يساعد على التحصيل والتفوق الدراسي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة ميدانية حديثة إلى أن حفظ القرآن الكريم يعد محفزاً ومساعدا على التحصيل والتفوق الدراسي للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية.

الدراسة قام بها الباحث الاجتماعي سلمان بن محمد العمر، وشارك فيها مجموعة من المتسابقين على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم.

وكان من محاور الدراسة، مدى تعارض حفظ القرآن الكريم مع التحصيل الدراسي، وأوضحت النتائج أن 98.2% من عينة البنين أكدوا أن الحفظ لم يتعارض مع التحصيل الدراسي، و30 % شجعهم الحفظ على الدراسة والتفوق.

في حين أن عينة البنات كشفت أن 91.5% منهن أكدن أن الحفظ لم يتعارض عندهن مع التحصيل الدراسي، بل كان محفزا على التحصيل الدراسي والتفوق.

وكانت مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة، تصدرت المراكز الأولى في نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي، التي أعلنها المركز الوطني للقياس، لتحافظ على تفوقها وتصدرها قائمة العشر الأوائل على مستوى مدارس المملكة، للعام الجاري 1441هـ.

و‏‫أعلن المركز الوطني للقياس عن ترتيب مدارس المملكة في اختبارات القدرات والتحصيلي، حيث أظهر موقع قياس أن الـ10 مدارس الأولى المتصدرة في الاختبار التحصيلي (نظري) مدارس البنين و البنات لتحفيظ القرآن الكريم، فيما تأتي المدارس الأولى المتصدرة في اختبار القدرات (نظري) مدارس البنين و البنات لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة للمعهد العلمي بالدرعية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود.

 

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