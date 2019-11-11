إنفوجرافيك.. 7 أطعمة تزيد وزنك دون أن تشعر

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كثيراً من الأشخاص يحاولون إنقاص أوزانهم من خلال اتباع حمية غذائية، فيركزون على الأطعمة الصحية، لكن أثبتت الدراسات أن هناك أطعمة قد يكون في ظاهرها صحية وهي الحقيقة غير ذلك، بل تكون عاملا أساسيا في زيادة الوزن أو على الأقل تحول دون فقدان الوزن الزائد.

وفيما يلى الأطعمة التي تزيد من وزن الإنسان دون أن يشعر:-

1. الألبان خالية الدسم تزيد الشعور بالجوع.

2. الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض تفتح الشهية .

3. المنتجات المدون عليها “قليلة الدسم” .

4. الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم والملح الزائد.

5. السلطة الخضراء المزودة بالمواد الدهنية .

6. الفاكهة المجففة بها الكثير من السكر الخفي.

7. الفواكه الغنية بالسكر مثل البلح، المانجو، العنب.