مطاردة على الطريق بالرياض.. توقيف سائق متهور بالقوة الجبرية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات أمن الطرق مركبة من إيقاف مركبة رفض قائدها الانصياع لتعليمات رجال الأمن بالتوقف وقاد المركبة عكس السير، على أحد الطرق في الرياض.

ووثق مقطع فيديو متداول، دوريات أمن الطرق وهي تطارد المركبة، وهو من نوع جيب، وطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه رفض، واستمر في القيادة عاكسا السير، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونجحت الدوريات في إيقاف المركبة بالقوة الجبرية، بالتضييق عليها وإطلاق طلقات تحذيرية، حيث أبطأت السيارة حتى توقفت، في ظل إحاطة الدوريات بها من كل جانب، ليتم اتخاذ اللازم وفقا للنظام.