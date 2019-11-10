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توقف لإصلاح إطار مركبته.. دهس مقيم على الدائري الرابع بمكة

توقف لإصلاح إطار مركبته.. دهس مقيم على الدائري الرابع بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات المعنية، اليوم الأحد، حادث وفاة مقيم دهسا على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة أثناء قيامه بإصلاح إطار مركبته.

وكان المقيم قد ترجل من سيارته في أحد مسارات الطريق الدائري الرابع لتصليح إطار المركبة إلا أنه فوجئ بسيارة مسرعه دهسته على الفور.

وعلى الفور، هرعت الجهات الأمنية وعربات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي كان بالتحديد فوق جسر تقاطع طريق النسيم مع الدائري الرابع ، إلا أنه كان قد لفظ نفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإكمال إجراءات التحقيق.

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