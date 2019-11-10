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«الزعاق»: موجة برد شديدة قادمة.. ارتدوا ملابس الشتاء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع دكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تشهد بعض المناطق موجة برد خلال هذا الأسبوع، بداية وسم غياب نجم الأحيمر.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نعيش في أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج ويسمى عند أهالينا في الكويت بخفوق الأحيمر وعند أهالينا في سلطنة عُمان بضربة الأحيمر”.

وأضاف “في هذا الموسم نشهد موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا أنه لا تدوم طويلاً، وسنلاحظ البرودة في هذا الأسبوع”.

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