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تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. تبدأ الثلاثاء وتستمر عدة أيام

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. تبدأ الثلاثاء وتستمر عدة أيام
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد أجواء المملكة تقلبات جوية على معظم المناطق تبدأ بعد غدٍ الثلاثاء حتى الجمعة 15 نوفمبر.

وأوضحت الأرصاد، في بيان لها، أن التوقعات تشمل استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم الاستقرار على معظم المناطق، واستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية التي ستكون متوسطة في مجملها، وقد يصحبها تساقط البرد، ورياح نشطة مثيرة للغبار قد تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كلم أو أكثر.

وتؤثر الحالة المناخية اعتباراً من يوم الثلاثاء على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، كما تشمل مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، كما يستمر تأثير الأمطار على تلك المناطق أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وأكدت الأرصاد أن توقعاتها تشير إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

من جانبها، حذرت مديرية الدفاع المدني من تقلب الأجواء المناخية، ونصحت المواطنين والمقيمين بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديد إلا للضرورة مع البعد عن الأسلاك الكهربائية وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول.

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