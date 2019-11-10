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«التعليم» تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

«التعليم» تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن آليات وضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، ووجهت جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للتقيد بالتعليمات الواردة بهذا الخصوص.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن الضوابط تعتمد على عددٍ من الحالات الاجتماعية، والطبية التي قد يتعرض لها المعلم والمعلمة على رأس العمل، كذلك ذوو شهداء الواجب.

وتشمل الضوابط الحالات الطبية: (مرض المعلم أو المعلمة، مرض أحد الأبناء، مرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة، مرض والد أو والدة المعلم أو المعلمة)، كما تتضمن الحالات الاجتماعية (المعلم أو المعلمة الوحيد لأم أرملة أو مطلقة، وفاة والد المعلم أو المعلمة، وفاة زوج المعلمة، وفاة زوجة المعلم، طلاق المعلمة، سجن زوج المعلمة أو والد المعلمة (غير المتزوجة) أو والد المعلم.

وأوضحت الوازرة أنه يتم رفع طلبات المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة عبر برنامج (عين لخدمات المعلم)، حيث تقوم اللجنة الفرعية بدراسة طلبات النقل والتأكد من صحة وتوفر جميع المستندات المطلوبة لكل حالة وفقاً لعدد من الضوابط، ثم ترفع إلى اللجنة الرئيسة، موضحاً فيها مكان وسبب النقل.

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