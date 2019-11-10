في المصلى المتنقل.. جماهير الهلال تؤدي الصلاة خلال مباراة الفريق بنهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر المتخصص في العقيدة، والباحث في مقارنة الأديان الدكتور عبد الله الشهري مقطع فيديو لإقامة مجموعة من الشباب إحدى الصلوات مساء أمس السبت خلال مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي الهلال واوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت باستاد جامعة الملك سعود.

وقال «الشهري» على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» :”أجمل وأروع مشهد تراه لشبابنا، مع صوت خاشع وعذب.. اللهم احفظهم ووفقهم.. المصلى المتنقل في مباراة الهلال و اوراوا”.