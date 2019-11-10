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لإنقاص الوزن سريعاً وبشكل صحي.. ابتعد عن هذه الأطعمة الآتية

لإنقاص الوزن سريعاً وبشكل صحي.. ابتعد عن هذه الأطعمة الآتية
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تواصل- فريق التحرير:

كثيراً من الأشخاص يحاولون إنقاص أوزانهم من خلال اتباع الحمية الغذائية، فيركزون على الأطعمة الصحية، لكن أثبت العلم أن هناك أطعمة قد تكون في ظاهرها صحية والحقيقة غير ذلك، بل تعمل على إعاقة خسارة الوزن، وفيما يلي الأطعمة التي تزيد من وزن الإنسان دون أن يشعر:-

الألبان خالية الدسم ليست مثالية

يبتعد كثير عن الزبادي والحليب كامل الدسم أو نصف دسم، ويعتقدون أن الحليب خالي الدسم مثاليٌ للرجيم ولا يساهم في زيادة الوزن. ولكن في الحقيقة يمكن أن يتسبب الزبادي أو الحليب بدون دسم في زيادة الوزن، لأنه لا يكون مُشبعاً مثل الحليب كامل الدسم، وبالتالي يزيد الشعور بالجوع.

كما أن بعض الشركات تقوم بتزويد الحليب خالي الدسم بالسكر لتحليته حتى يتم تحسين النكهة ، يمد الحليب منزوع الدسم الجسم بعناصر غذائية أقل من غيرها، حيث إن الحليب كامل الدسم يعد مصدراً أساسياً للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وتشمل فيتامين أ، د، هـ، وك، بالإضافة إلى الكالسيوم والفسفور.

وتحتاج هذه الفيتامينات إلى الدهون لتدخل معها إلى الجسم ويمتصها، وبالتالي فإن نزع الدسم يصعب امتصاص هذه الفيتامينات ، كذلك فإن الألبان عموماً حمضية، سواء كانت كاملة الدسم أو خالية الدسم، وهذه الأحماض تساهم في صعوبة تقليل الوزن.

الدقيق وأخواته

يعتقد كثير من الأشخاص أن خبز القمح الكامل هو الأفضل خلال الرجيم، ويعتبر أكثر الأنواع الصحية التي تساعد في فقدان الوزن ، وعلى الرغم من أن تناول القمح الكامل بشكل محدود يمكن أن يكون مناسباً خلال اتباع الحمية الغذائية في بادئ الأمر، لكن الاستمرار في تناول منتجات القمح “وتحديداً الغلوتين” يمكن أن يعيق فقدان الوزن لأنك لن تشعر بالشبع ، كما أن القمح الكامل يسبب تراكم الدهون في البطن، كما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة في الجسم، وبالتالي قلة الحركة الهامة لخسارة الوزن.

 منتجات “قليلة الدسم

يلجأ الأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية لشراء المنتجات المدون عليها عبارة “قليلة الدسم”، وهي خدعة أخرى تلجأ إليها بعض الشركات، لأنهم يقوموا بتعويض المذاق بعناصر أخرى، وغالباً ما يكون السكر أو الصوديوم ، فالسكر المكرر هو عنصر حمضي مثل الألبان، فيشجع الجسم في التمسك بالوزن الزائد ، كذلك فإن الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم والملح الزائد يمكن أن تسبب الانتفاخ وتجعلك تشعر بالثقل، وتساهم أيضاً في زيادة الوزن.

السلطة الخضراء

قبل تناول السلطة، يجب التأكد من مكوناتها، وأنها تحتوي على الخضروات الطازجة، وتخلو من أي دهون وزيوت أو صلصات أو أملاح زائدة، وهذا ما يحدث غالباً في أطباق السلطة الجاهزة بالمطاعم ، حيث تقوم السلطات لفترات طويلة، مما يفقدها قيمتها الغذائية، وحتى تصبح بنكهة جيدة، يضاف إليها بعض العناصر الأخرى التي تخفي الطعم القديم مثل الجبن المبشور أو الخبز المحمص ، وتعد السلطة الملونة بالخضروات الطازجة والمصنوعة في المنزل هي الأكثر فائدة والتي تساعد بصورة أكبر في خسارة الوزن.

الفاكهة المجففة

تحتوي بعض أنواع الفاكهة المجففة على مقادير من السكر الخفي، وبالتالي لا تصبح مناسبة لمن يتبع الحمية الغذائية ، والأفضل هو تناول الفواكه الطازجة بعيداً عن تلك المجففة لضمان الحصول على فوائدها الصحية كاملة.

ومع هذا يجب الابتعاد عن أنواع الفواكه التي تزيد الوزن، مثل البلح، المانجو، العنب، والإكثار من الفواكه المناسبة للرجيم مثل الجوافة، البرتقال، والتفاح.

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