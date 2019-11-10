المدينة.. إنقاذ شاب بعد اختراق سياج حديدي لمركبته إثر حادث مروري

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بطوارئ مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، مكون من طبيب طوارئ وعظام وأوعية دموية بمساعدة الدفاع المدني بفك احتجاز يد شاب بسياج حديدي، بعدما تعرض لحادث مروري دون أن تتضرر يده – ولله الحمد-.

وأوضح مشرف قسم الطوارئ بالفترة المسائية بمستشفى الملك فهد العام، أنه استقبل مساء أمس السبت شاباً عشرينياً تعرض لحادث مروري بعد اصطدامه بسياج أحد المنازل؛ أدى إلى احتجاز الساعد الأيمن بحديد وجرح عميق بالبطن نتيجة دخول السياج لمركبته.

وأضاف «مشرف الطوارئ» أنه على الفور تمت معاينة الحالة من قبل الفريق الطبي بالإضافة إلى استدعاء فرق الدفاع المدني لفك الاحتجاز للحفاظ على سلامة الأوعية الدموية، والذي تمكن من فك الجزء الكبير قبل تدخل طبيب الأوعية الدموية بإزالة الجزء الآخر دون أن تتأثر اليد ولله الحمد.

وأكد أنه تم عمل أشعة مقطعية للبطن للتأكد من عدم إصابتها إلا بجروح بسيطة تمت السيطرة عليها وإيقاف النزيف بواسطة فريق الجراحة العامة، وتم تنويم الحالة للاطمئنان أكثر على سلامته.