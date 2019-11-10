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الدفاع المدني: إصابة 13 شخصاً جراء انهيار مبنى سكني في الدمام (فيديو)

الدفاع المدني: إصابة 13 شخصاً جراء انهيار مبنى سكني في الدمام (فيديو)
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تواصل – الدمام:

باشر  الدفاع المدني، فجر اليوم، حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية في الدمام، نتج عنه تسجيل عدد من الإصابات، جرى نقلها للمستشفى، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادثة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، وقال إن مركز القيادة والتوجيه بُلغ عند الساعة ١:٤٤ صباحاً عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وعند الوصول إلى موقع الحادث تمّ عزل المنطقة المتضرّرة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بوساطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخّل في انهيارات المباني تحت الأنقاض؛ للتأكّد من عدم وجود محتجزين.

وأضاف: نتج عن الحادث تضرُّر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة (١٣) شخصاً بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تمّ نقلهم جميعاً للمستشفى من قِبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، وما زال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.

 

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