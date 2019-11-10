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مصادر تكشف عن موعد استئناف رحلات قطار الحرمين

مصادر تكشف عن موعد استئناف رحلات قطار الحرمين
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تواصل – مكة المكرمة:

قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع استئناف تشغيل رحلات الركاب لقطار الحرمين بين محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير النقل رئيس مجلس شركة الخطوط الحديدية المهندس صالح الجاسر.

وأكدت المصادر – وفقا لـ«عكاظ» – أن القطار يستكمل حاليا المرحلة النهائية لتشغيله التجريبي من أجل السلامة العامة، بعدما تم تنفيذ الأعمال المدنية والبنية التحتية للمسار الجديد، في أعقاب حريق محطة القطار الرئيسية في السليمانية بجدة.

وقد سبق تشغيل القطار بصفة تجريبية على المسار الجديد الذي يبلغ طوله 1.5كم وعرضه به خطان جديدان لسير القطار.

وبينت المصادر أن القطار بدأ فعليا رحلات تجريبية متجها من مكة المكرمة إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وعلى متنه عدد من الفنيين.

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