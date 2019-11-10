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«أرامكو» تُطلق موقعها الإلكتروني لطرح الاكتتاب.. وتوجه رسالة للمواطنين

«أرامكو» تُطلق موقعها الإلكتروني لطرح الاكتتاب.. وتوجه رسالة للمواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة أرامكو السعودية مساء  أمس الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح العام الأولي للاكتتاب، الذي يحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره، وذلك عبر العنوان الإلكتروني (هنا).

وقالت شركة أرامكو عبر موقعها: “نعيش اليوم لحظات فخر واعتزاز بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحاتنا. نسعى من خلال هذا الموقع إلى توفير المعلومات حول أرامكو السعودية، والطرح العام الأولي لأسهمها، كما نرجو مراجعة هذا الموقع بشكل دوري؛ إذ إننا نعمل على تحديثه بالمعلومات والوثائق والمستندات حالما تصبح متاحة”.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت مساء السبت إصدار نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”.

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م)، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).

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