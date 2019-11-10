«أرامكو» تُصدر نشرة الاكتتاب للطرح العام الأولي.. التفاصيل كاملة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “أرامكو السعودية” أمس السبت نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها في السوق السعودية،

وكانت الشركة قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي نيتها في طرح جزء من أسهمها .

وفي وقت سابق كانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طلب الشركة، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والادراج في السوق السعودي، وتضمنت النشرة طرح ما يصل إلى 0.5% من الأسهم للمستثمرين الأفراد.

وأضافت الشركة أن رأس مالها يبلغ 60 مليار ريال، وأن إجمالي عدد أسهمها 200 مليار سهم، مشيرة أنه لا توجد قيمة اسمية للأسهم، وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 28 نوفمبر 2019.

ويستهدف الاكتتاب الشريحتين التاليتين:

1- المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة

2- المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر – وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي يتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة المشاركة فعليا في عملية بناء سجل الأوامر من قبل المساهم البائع وأرامكو السعودية وفقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين.

للاطلاع على نشرة الإصدار (اضغط هنا).