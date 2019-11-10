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إنقاذ سيِّدة علقت يدها في «فرامة لحوم» بعد تدخُل «مدني الرياض» 

إنقاذ سيِّدة علقت يدها في «فرامة لحوم» بعد تدخُل «مدني الرياض» 
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تواصل – الرياض :

تمكن فريق من الدفاع المدني بالرياض من تحرير يد سيدة عالقة بفرامة لحوم،

وباشر مدني الرياض الحالة فور تلقيه بلاغاً من طوارئ أحد المستشفيات يفيد بوجود الحالة لديهم، لتتحرك فرقة الإنقاذ وتتدخل بواسطة تجهيزاتها الفنية المتخصصة للعمل على تحرير يد السيدة المصابة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن فرق الإنقاذ تباشر أحيانًا مثل هذه البلاغات في غرف عمليات المستشفيات لتشارك مع الفرق الطبية في إنقاذ وإسعاف المصابين.

ودعا مستخدمي مثل تلك الأجهزة في المنازل من الانتباه عند التعامل معها لتجنب الإصابة والضرر.

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