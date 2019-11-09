غداً .. فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي بكلية «الاتصالات والإلكترونيات»

تواصل – جدة:

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى 23 / 3 / 1441هـ للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1440/ 1441هـ.

ويشمل التسجيل المواطنين في الصباحي والمقيمين والموظفين في المسائي الحاصلين على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية والثانوية الصناعية.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن شروط الدبلوم الصباحي أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الثانويات الصناعية وكذلك الدبلوم المسائي، مشيرًا إلى أنه لا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في الفترة الزمنية نفسها أن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى.

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات المهندس فهد بن عبود العامودي أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على جوال المتقدمين.

وأشار العامودي إلى أن القبول سوف يكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابطهنا وبيَّن أن القبول في الدبلوم يشترط خريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصناعية في قسم كل من تقنية الحاسب-تقنية الاتصالات-تقنية الإلكترونيات.