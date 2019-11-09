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الرئيس اليمني يُوجِّه جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها للعمل على تنفيذ بُنود اتفاق الرياض 

الرئيس اليمني يُوجِّه جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها للعمل على تنفيذ بُنود اتفاق الرياض 
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، بالعمل بشكل فوري على تنفيذ بنود اتفاق الرياض وأحكامه.

وأشاد هادي معبرا عن امتنانه بكل الجهود التي بذلت من قبل القيادة في المملكة لإخراج ذلك الجهد إلى النور، “ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف شعبنا اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها الشعب اليمني”

وقال هادي: أتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة، وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة، ليحقق بها آماله وتطلعاته.

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