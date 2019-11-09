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«ناسا» تكشف عن أولى طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل

«ناسا» تكشف عن أولى طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل
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تواصل – واس:

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم عن نسخة أولية من أول طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل، إكس-57 “ماكسويل” في معمل لعلوم الطيران بصحراء كاليفورنيا.
واقتبست الطائرة من نظيرتها الإيطالية “تكنام بي2006 تي” ذات المحركين ويجري تطويرها منذ عام 2015م، ولا تزال على بعد عام على الأقل من أولى رحلاتها التجريبية.
وتعتمد الطائرة على 14 محركاً كهربائيًا تشغلها بطاريات ليثيوم أيون.
ويهدف مشروع إكس-57 الذي تنفذه ناسا إلى تصميم وعرض تكنولوجيا تتوافق مع معايير يمكن للشركات التجارية تطبيقها من أجل الحصول على تصديق الحكومة.

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