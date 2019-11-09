تحذير.. المشروبات الغازية تُضاعف من خطر الاصابة بهذا المرض

تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج دراسة أجراها باحثون في جامعة مينوسوتا الأمريكية التأثير المضاعف للمشروبات المحملة بالسكريات (الغازية على وجه الخصوص) على خطر إصابة النساء بسرطان الرحم.

إذ أثبتت نتائج دراستهم أخيرا أن النساء اللواتي يستهلكن كميات كبيرة من المشروبات الغازية المحملة بالسكر بنسبة لا تقل عن 78% يصبحن أكثر عرضة للمعاناة من هذا النوع من السرطان مقارنة بغيرهن. ووفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يصيب هذا السرطان النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 50 عاماً وما فوق،

فيما أشارت دراسات عدة سابقة إلى أن النساء في بريطانيا سجلن رقما قياسيا في هذا المرض مقارنة بدول العالم، إذ تسفر الإصابات بسرطان الرحم عن وفاة ما يقرب من 2000 امرأة سنويا. حسب الإحصاءات الرسمية في المملكة المتحدة.