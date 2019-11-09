تحذير.. المشروبات الغازية تُضاعف من خطر الاصابة بهذا المرض

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار عاجل من «النيابة العامة» بشأن عاملة عنفت طفلاً في حضانة

قرار عاجل من «النيابة العامة» بشأن عاملة عنفت طفلاً في حضانة

أثار موجة من الجدل.. سائق عربي لـ«مواطنة»: «ما تركبيش مع سعوديين» (فيديو)

أثار موجة من الجدل.. سائق عربي لـ«مواطنة»: «ما تركبيش مع سعوديين» (فيديو)

اشتبك مع موظفة بمطار الرياض.. منع محترف النصر من مغادرة المملكة وإحالته للنيابة

اشتبك مع موظفة بمطار الرياض.. منع محترف النصر من مغادرة المملكة وإحالته للنيابة

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

تحذير.. المشروبات الغازية تُضاعف من خطر الاصابة بهذا المرض

تحذير.. المشروبات الغازية تُضاعف من خطر الاصابة بهذا المرض
0

تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج دراسة أجراها باحثون في جامعة مينوسوتا الأمريكية التأثير المضاعف للمشروبات المحملة بالسكريات (الغازية على وجه الخصوص) على خطر إصابة النساء بسرطان الرحم.

إذ أثبتت نتائج دراستهم أخيرا أن النساء اللواتي يستهلكن كميات كبيرة من المشروبات الغازية المحملة بالسكر بنسبة لا تقل عن 78% يصبحن أكثر عرضة للمعاناة من هذا النوع من السرطان مقارنة بغيرهن. ووفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يصيب هذا السرطان النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 50 عاماً وما فوق،

فيما أشارت دراسات عدة سابقة إلى أن النساء في بريطانيا سجلن رقما قياسيا في هذا المرض مقارنة بدول العالم، إذ تسفر الإصابات بسرطان الرحم عن وفاة ما يقرب من 2000 امرأة سنويا. حسب الإحصاءات الرسمية في المملكة المتحدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تقنية طبية» جديدة تهب الأمل لمصابي «السرطان»

«تقنية طبية» جديدة تهب الأمل لمصابي «السرطان»

النمر يحذر من مشروبات منتشرة لكنها خطيرة

النمر يحذر من مشروبات منتشرة لكنها خطيرة

الحماية من السرطان.. في «وجبة مقرفة»

الحماية من السرطان.. في «وجبة مقرفة»

%43 انخفاضاً في واردات المملكة من التبغ ومشتقاته خلال 2018

%43 انخفاضاً في واردات المملكة من التبغ ومشتقاته خلال 2018

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>