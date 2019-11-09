«إدارة التطويف» تمنع المطوفين غير المصرح لهم من تطويف ضيوف الرحمن وتنفذ جولات لمتابعة الأعمال 

تواصل- مكة المكرمة:

سيرت إدارة التطويف التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، جولات بالمسجد الحرام، لمتابعة أعمال المطوفين والتزامهم بالتعليمات والضوابط، ومنع غير المصرح لهم من تطويف ضيوف بيت الله الحرام.

أوضح ذلك مدير إدارة التطويف فواز السلمي، وقال إن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم العمل ويحقق مستوى عاليا من الجودة والتواصل بين المسؤولين، إضافة إلى توزيع عدد من الهدايا على زوار الحرم المكي.

ودعا السلمي المعتمرين إلى الانشغال بالذكر والدعاء أثناء أداء مناسكهم، والالتزام بالدعاء في الطواف والسعي بما ورد في الكتاب والسنة.