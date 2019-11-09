مكة تحقق المركز الثاني عالمياً في حجم الإنفاق السياحي

حققت العاصمة المقدسة مكة المكرمة المركز الثاني عالميا من حيث حجم ‏إنفاق السياح السنوي لعام 2018م، بواقع 20.09 مليار دولار، ‏وهو ما يعادل 80 مليار ريال خلال عام، بحسب مؤشر ماستر ‏كارد لوجهات السفر الدولية للعام 2019م‎.

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أما المركز الأول فحققته دبي حسب تقرير”ماستر كارد” من حيث إنفاق السياح الذي بلغ 30.82 مليار دولار في ‏عام 2018، فيما جاءت بانكوك ثالثًا بمعدل إنفاق 20.03 مليار دولار، ثم ‏سنغافورة بـ 16.56 مليار دولار، وحلت لندن خامسًا بـ 16.74 ‏مليار دولار.‏

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وأشار التقرير إلى أن مكة المكرمة احتلت المركز الـ 13 عالميًا من حيث عدد الزوار بواقع 10 ‏ملايين زائر، إذ جاءت المراكز العشرة الأولى من نصيب ‏بانكوك، باريس، لندن، دبي، سنغافورة، كوالالمبور، نيويورك، ‏إسطنبول، طوكيو، وأنطاليا، على الترتيب‎.