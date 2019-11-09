إليك وصفة غذائية تقيك مخاطر ارتفاع الضغط

تواصل- وكالات:

قال أطباء بمركز «بلد بريشور» البريطاني إن تناول سمك السلمون يخفض ضغط الدم المرتفع، ما يحد من مخاطر مضاعفاته مثل أمراض الكلى ومشاكل الرؤية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفق صحيفة «إكسبرس» البريطانية.

وأكد الأطباء احتواء السلمون على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن رئيسي يعتمد عليه الجسم بشدة ليعمل بشكل صحيح، ما يساعد على خفض ضغط الدم عبر موازنة الآثار السلبية للملح. وخلص الأطباء بعد تحليل 31 دراسة علمية أن الاعتماد على وجبة سمك السلمون مع المزيد من الفواكه (الموز خصوصا)، والخضراوات والألياف، يزيد مستويات البوتاسيوم ما يدعم الكليتين للعمل بكفاءة أكبر، وبالتالي يخفض الضغط إلى مستوى صحي.

فيما ذكرت إحدى هذه الدراسات أن نقص البوتاسيوم يؤدي إلى زيادة احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم لدى الأصحاء. ونصح أطباء المركز مرضى ارتفاع الضغط بممارسة (المشي 20 دقيقة) للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.