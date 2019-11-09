بعد حصولها على المراكز الأولى.. نتائج مدارس التحفيظ في «قياس» تؤكد: حفظ القرآن يساعد على التحصيل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار عاجل من «النيابة العامة» بشأن عاملة عنفت طفلاً في حضانة

قرار عاجل من «النيابة العامة» بشأن عاملة عنفت طفلاً في حضانة

أثار موجة من الجدل.. سائق عربي لـ«مواطنة»: «ما تركبيش مع سعوديين» (فيديو)

أثار موجة من الجدل.. سائق عربي لـ«مواطنة»: «ما تركبيش مع سعوديين» (فيديو)

اشتبك مع موظفة بمطار الرياض.. منع محترف النصر من مغادرة المملكة وإحالته للنيابة

اشتبك مع موظفة بمطار الرياض.. منع محترف النصر من مغادرة المملكة وإحالته للنيابة

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

بعد حصولها على المراكز الأولى.. نتائج مدارس التحفيظ في «قياس» تؤكد: حفظ القرآن يساعد على التحصيل

بعد حصولها على المراكز الأولى.. نتائج مدارس التحفيظ في «قياس» تؤكد: حفظ القرآن يساعد على التحصيل
0

تواصل – الرياض:

تصدرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة، المراكز الأولى في نتائج اختبار القدرات، التي أعلنها المركز الوطني للقياس، لتحافظ على تفوقها وتصدرها قائمة العشر الأوائل في القدرات العامة (نظري) بنين وبنات، على مدار السنوات الماضية، وتظهر تفوق طلابها في التحصيل العلمي.

وتعد نتائج القدرات التي يُنظّمها ويشرف عليها المركز الوطني للقياس،مؤشراً مهما على قدرات الطلاب والطالبات ومستوى تحصيلهم، وتفوقهم، فهي اختبارات تعد بعناية فائقة، وَفْقَ معايير علمية ومنهجية لقياس مستوى وقدرات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وتدخل نتائج القدرات في تحديد مستوى الطلاب والطالبات وتأهيلهم للجامعات، إِضَافَةً إلى نسب معدلاتهم في التحصيل العلمي في الثاني والثالث الثانوي، والمعدل التراكمي.

وطِبْقَاً للنتائج المعلنة من قياس لاختبارات البنين “نظري”، خلال العام الحالي 1441هـ جاءت في المركز الأول ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة ، والثاني ثانوية الإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم، والثالث ثانوية أبي عمرو البصري للتحفيظ بالرياض ،والرابع المعهد العلمي في الدرعية ، والخامس ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالظهران، والسادس ثانوية مجمع الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم بالدمام ، والسابع ثانوية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض ، والثامن ثانوية الإمام شعبة لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض ، والتاسع ثانوية الأرقم بن أبي الأرقم لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط ، وجاء في المركز العاشر ثانوية مجمع الشيخ عبد العزيز المسند لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة ، وكذلك جاءت قائمة العشر الأوائل للمدارس المتصدرة نتائج قياس القدرات بمدارس البنات.
وهي نتائج قريبة من تلك التي حققتها مدارس تحفيظ القرآن الكريم في الأعوام السابقة، طبقاً للنتائج المعلنة من المركز الوطني للقياس.

وفي دراسة ميدانية قام بها الباحث الاجتماعي، سلمان بن محمد العُمري، شارك فيها مجموعة من المتسابقين على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، كان من محاورها: مدى التعارض مع التحصيل، أَوْضَحَتِ الدراسة أن (98.2%) من عينة البنين، أكدوا أن الحفظ لم يتعارض مع التحصيل الدراسي، وأن ما يقارب (30%) قد شجعهم الحفظ على الدراسة، وساعدهم على التفوق، في حين أن عينة البنات كشفتْ أن (91.5) أكدن أن الحفظ لم يتعارض عندهن مع التحصيل الدراسي.

ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، مدارس حكومية وأهلية، تابعة لوزارة التربية والتعليم،  تقع ضمن منظومة التعليم العام في المملكة، وهي كغيرها من مدارس التعليم العام تشمل المراحل الدراسية الثلاث: الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والمناهج والمقررات الدراسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة مطابقة – بوجه عام – لمناهج ومقررات مدارس التعليم العام الأخرى، غير أنه يضاف لها منهج مكثف لحفظ القرآن الكريم، حيث يتم الطالب حفظ القرآن الكريم كاملاً بنهاية المرحلة المتوسطة، أما المرحلة الثانوية فهي مرحلة تخصصية في القرآن الكريم والعلوم الشرعية، مع دراسة لمواد الإعداد العامة التي يدرسها الطلاب في جميع الثانويات العامة الأخرى، وهي بذلك تشكل مساراً يوازي التخصصات في الثانويات العامة الأخرى الشرعية والطبيعية وغيرها، وهذا المسار هو مسار الثانوية العامة لتحفيظ القرآن الكريم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخثلان»: نتائج اختبارات «قياس» دليل على قوة مخرجات «مدارس التحفيظ»

«الخثلان»: نتائج اختبارات «قياس» دليل على قوة مخرجات «مدارس التحفيظ»

مدارس تحفيظ القرآن تتصدر ترتيب «قياس» في اختبارات القدرات والتحصيلي

مدارس تحفيظ القرآن تتصدر ترتيب «قياس» في اختبارات القدرات والتحصيلي

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>