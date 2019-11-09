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هذه الهواتف تتمتع بعُمر طويل للبطارية…تعرَّف عليها

هذه الهواتف تتمتع بعُمر طويل للبطارية…تعرَّف عليها
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تواصل – وكالات:

تعد مشكلة نفاد البطارية من أكثر المشكلات التي تؤرق مستخدمي الهواتف الذكية يوميا، ويسعى الناس دوما لشراء هواتف ببطاريات تعمل لساعات طويلة، وفي السطور التالية نلقي الضوء على أبرز تلك الهواتف الموجودة حاليا

Moto G7 Power

زود هذا الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 23 ساعة متواصلة في حال استعماله لإجراء المكالمات وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات والصور، وتمكنه هذه البطارية من العمل لأكثر من 3 أيام في وضعية الاستعداد.

Huawei P30 Pro

تكفي البطارية التي أتت بسعة 4200 ميلي أمبير هذا الهاتف ليعمل 22 ساعة و57 دقيقة في وضعية الاستخدام المكثف للبرامج واستعماله لاتصالات.

ويضم هذا الهاتف تقنيات أهمها معالج Kirin 980، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256/512 غيغابايت، وشاشة OLED بمقاس 6.47 تستهلك الطاقة بصورة أقل من الشاشات التقليدية.

Galaxy Note 10 Plus

يمكن لهذا الهاتف العمل لأكثر من 21 ساعة في حال استخدامه بصورة مكثفة، والبقاء في وضعية الاستعداد لعدة أيام دون الحاجة لشحن البطارية.

ويعود الفضل في ترشيد استهلاك الطاقة في هذا الهاتف إلى التقنيات المتطورة التي حصلت عليها معالجات Exynos 9825 وsnapdragon 855المزود بها، وشاشات Dynamic AMOLED التي تعطي دقة عالية للصور وتستهلك أقل قدر من مخزون البطارية.

Galaxy S10 Plus

وكسابقه يعمل هذا الهاتف لـ 21 ساعة تقريبا في حال الاستعمال المركز للتطبيقات والإنترنت، بفضل بطاريته المتطورة وشاشة الـ AMOLED المرشدة لاستهلاك الطاقة.

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