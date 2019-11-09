«المرور السري» يضبط عدداً من المخالفين والمتهورين في شوارع الرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت وحدة المرور السري بمنطقة الرياض من ضبط عدد من المخالفين لأنظمة المرور في شوارع العاصمة، بعد تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين والمتهورين وطامسي اللوحات.

ووثق مقطع فيديو، نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”، متابعة دوريات المرور للمخالفين لإجبارهم على التوقف وتطبيق المخالفات بحقهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مرتكبي بعض المخالفات؛ مثل القيادة بسرعة عالية، وطمس اللوحات، والسير بدون لوحات، وتظليل النوافذ، والتجمهر، والسير عكس الاتجاه، والمناورة وعدم ترك مسافات كافية.