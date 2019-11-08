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حائل.. تفاصيل العثور على موظف فُقد منذ يومين بمحافظة بقعاء

حائل.. تفاصيل العثور على موظف فُقد منذ يومين بمحافظة بقعاء
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تواصل – فريق التحرير:

عثرت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لجمعية عون على الموظف المفقود في منطقة حائل بعد فقدانه أثناء أداء عمله بمحافظة بقعاء.

وقال المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ معاذ الخنيني، إن الفريق الميداني نجح في العثور على الموظف المفقود لمكتب المياه والزراعة بمحافظة بقعاء بحائل في وقت قياسي.

وقال “الخنيني”: تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغاً يفيد بفقدان أحد موظفي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببقعاء وذلك أثناء قيامه بمهمة رسمية شمال شرق محافظة بقعاء، حيث انقطع به الاتصال منذ أول أمس الأربعاء، ومن خلال الحصول على آخر إحداثي للمفقود تم تحديد منطقة البحث وتوجيه أبطال عون لتمشيط المنطقة المستهدفة.

وأضاف: بفضل من الله عُثر على المركبة في زمن قياسي وتقفي أثر المفقود إلى أن تمكن أحد فرسان عونو مرافقه من العثور على المفقود على بعد كيلو مترين تقريباً من المركبة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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