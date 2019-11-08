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الدفاع المدني يسيطر على حريقين منفصلين في جدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

اندلع قبل ظهر اليوم الجمعة حريق في منجرة شرق محافظة جدة، بينما أخمدت فرق الدفاع المدني بعد عصر اليوم نفسه حريقا اندلع في مجموعة اسفنج داخل أرض مسورة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمدني جدة باشرت قبل ظهر اليوم حادث حريق نشب في منجرة بحي الحرازات شرق المحافظة، وتم إخماد الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

وفي حادث آخر اندلع عصر اليوم حريق داخل أرض مسورة تحتوي على إسفنج بمقاسات مختلفه تسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أرجاء منطقة الحريق، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

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