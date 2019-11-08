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ارتداء الرجال لثوب النوم لا يدخل ضمن مخالفة «الذوق العام».. في هذه الحالات

ارتداء الرجال لثوب النوم لا يدخل ضمن مخالفة «الذوق العام».. في هذه الحالات
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن الأماكن التي يُسمح فيها ارتداء الرجال لثياب النوم، والتي لا يعد مرتديها مخالفاً للائحة الذوق العام.

ووفقاً لـ”مكة”، أوضحت المصادر أن ثوب النوم مسموح به في الأسواق الشعبية، أو عند جلب غرض أو قضاء حاجة في مكان قريب من المنزل، بينما يمنع في المجمعات التجارية، والمستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ، المناسبات والحفلات، النوادي والمماشي الرياضية، المباني الحكومية والشواطئ والحدائق العامة.

وأشارت المصادر إلى أن الشورت يمنع في المساجد والأسواق والمباني الحكومية، ويغرم مرتديه بحسب مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، فيما يسمح بارتدائه في النوادي الرياضية وشاطئ البحر أو الكورنيش المحاذي والممشى المخصص لممارسة رياضة المشي.

يُذكر أن لائحة الذوق العام حددت 19 مخالفة يُعاقَب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3 آلاف ريال، ودخلت اللائحة حيز التطبيق اعتباراً من 28 سبتمبر الماضي.

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