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مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في خلع كتف رضيعة.. و«صحة جازان» تتفاعل

مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في خلع كتف رضيعة.. و«صحة جازان» تتفاعل
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم مواطن بشكوى إلى مديرية الشؤون الصحية بجازان ضد مستشفى بيش، يتهمها بالتقصير والإهمال، والتسبب في خلع كتف رضيعة أثناء الولادة وتجاهل علاجها، أو نقلها إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج اللازم.

وفى التفاصيل، قالت والدة الرضيعة، إنها دخلت عند الخامسة من مساء الجمعة 19/2/1441هـ مستشفى بيش للولادة، وتم الكشف عليها من قبل الطبيب وحولها لجناح التوليد، وتولت ممرضة توليدها وحدها دون مساعدة الطبيب أو غيره، ولضيق قناة الولادة لم تتمكن الممرضة من إخراج المولودة، وطلبت المساعدة، وبعد جهود تمكنوا من سحب الطفلة.

وأضافت الزوجة، أنها لاحظت أن ابنتها لم تبك بعد الولادة مباشرة، وبعد ذلك أخذوها للحضانة، وعندما ذهبت لتراها لاحظت أنها بحالة سيئة، ولم تجد أي إجابة من المسؤولين أو الأطباء عن سبب سوء حالتها، ثم بعد إلحاح ومراجعات عدة أخبروها بأن مولودتها تعاني من خلع في الكتف، مشيرة إلى أنها طالبت بعلاجها لأن يدها لا تتحرك منذ الولادة.

من جانبه، أكد متحدث صحة جازان محمد حسين دراج، أن مواطناً تقدم بشكوى ضد مستشفى بيش، يتهمه بالتسبب في خلع كتف طفلته أثناء الولادة وإهمال علاجها، مطالباً بعلاج طفلته، مبيناً أن التعامل يجري مع شكوى المواطن وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.

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