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وفاة 5 وإصابة 120 آخرين جراء زلزال شمال غرب إيران

وفاة 5 وإصابة 120 آخرين جراء زلزال شمال غرب إيران
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تواصل – واس:
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون على الأقل جراء زلزال قوى ضرب شمال غرب إيران اليوم بلغت قوته 9ر5 درجات على مقياس ريختر.

ويقع مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بعد حوالي 120 كلم جنوب شرق مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقال حاكم المحافظة محمد رضا بور محمدي إن خمسة أشخاص قتلوا وإن الزلزال دمر 30 منزلاً.

وتجري عمليات إنقاذ في 41 قرية، وتتركز الأضرار المادية في منطقتين، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقد خرج السكان من منازلهم في هذه المناطق الجبلية الريفية جراء الزلزال.

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