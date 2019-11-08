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«الأمن السيبراني» يطلق تحذيرا عاليا بشأن بعض منتجات «هواوي»

«الأمن السيبراني» يطلق تحذيرا عاليا بشأن بعض منتجات «هواوي»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أمس الخميس، تحذيراً أمنياً عالياً بشأن تهديدات يتضمّنها تحديث جديد أصدرته هواوي لمعالجة ثغرة لعدد من منتجاتها.

وأوصى المركز، في بيان له، باتخاذ الإجراءات الوقائية بتحديث المنتجات المتأثرة بالتأكّد من اتصال الساعة بهاتف الجوال عن طريق البلوتوث، ومن ثم فتح تطبيق “هواوي وير” وتحديث الساعة من الإعدادات.

وكانت هواوي أصدرت تحديثاً لمعالجة ثغرة أمنية في ساعتي يد “هواوي باند 2” و”هواوي باند 3″، حيث اشتمل التحديث على تهديدات تمكّن المهاجم من استغلال الثغرة بالتنصت على المعلومات ومن ثم الاتصال بالساعة.

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