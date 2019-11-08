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كلية الاتصالات تعلن بدء القبول في برامج «الدبلوم».. التفاصيل وطريقة التقديم

كلية الاتصالات تعلن بدء القبول في برامج «الدبلوم».. التفاصيل وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء القبول في برنامج الدبلوم “الصباحي” اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى 23-3-1441هـ، وحددت موعد قبول برنامج اللغة ليكون من 20-3 وحتى 1-4-1441هـ.

وأوضحت الكلية، أن القبول سيكون على موقع المؤسسة عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا الرابط).

وأضافت أنه سيتم الترشيح عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال المسجلة في نموذج القبول الإلكتروني.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد الخليفة أن القبول لبرامج الدبلوم سيكون لتخصصات: “شبكات، إدارة أنظمة شبكات، البرمجيات، الاتصالات، برنامج اللغة، بكالوريوس شبكات”، وفي الفترة المسائية: “بكالوريوس شبكات، وبكالوريوس برمجيات، وبكالوريوس اتصالات”.

وأضاف أن الكلية حققت نجاحات كبيرة للخريجين بنسبة توظيف 79%، وهو مؤشر واضح للإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية، داعياً إلى إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني qb@cti.edu.sa أو الهاتف رقم 4542565 تحويلة 367.

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