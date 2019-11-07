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توقع هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على الشرقية.. و«المدني» يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تعرض المنطقة الشرقية لأمطار رعدية وزخات من البرد ابتداء من مساء الجمعة وحتى الاثنين.

وصرّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق.

وتشمل الحالة بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، القطيف، الأحساء، الدمام)، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة تصل إلى (45كم/س) أو أكثر وتثير الأتربة والغبار، خصوصًا خلال النهار وتبدأ الحالة ابتداءً من مساء يومي الجمعة والسبت تاريخ 11-12 / 3 / 1441 هـ حتى يوم الاثنين تاريخ 14 / 3 / 1441هـ .

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