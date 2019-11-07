تنديد دولي باحتجاز إيران لمفتشة من وكالة الطاقة الذرية.. استفزاز صارخ

تواصل – واس:

أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقهما، اليوم الخميس، إزاء احتجاز مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران الأسبوع الماضي.

ووصفت مندوبة الولايات المتحدة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية السفيرة “جاكي ولكوت” ما حدث بالاستفزاز الصارخ ويجب أن تكون له عواقب، حيث احتجزت إيران المفتشة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق سفرها.

وقالت السفيرة في بيان لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 عضوًا ” احتجاز أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران استفزازًا صارخًا، وعلى كل أعضاء المجلس أن يوضحوا من الآن فصاعدًا أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقًا ولن تجد تهاونًا، ولا بد أن تترتب عليها عواقب”.