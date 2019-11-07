تنديد دولي باحتجاز إيران لمفتشة من وكالة الطاقة الذرية.. استفزاز صارخ

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اشتبك مع موظفة بمطار الرياض.. منع محترف النصر من مغادرة المملكة وإحالته للنيابة

اشتبك مع موظفة بمطار الرياض.. منع محترف النصر من مغادرة المملكة وإحالته للنيابة

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

تنديد دولي باحتجاز إيران لمفتشة من وكالة الطاقة الذرية.. استفزاز صارخ

تنديد دولي باحتجاز إيران لمفتشة من وكالة الطاقة الذرية.. استفزاز صارخ
0

تواصل – واس:

أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقهما، اليوم الخميس، إزاء احتجاز مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران الأسبوع الماضي.

ووصفت مندوبة الولايات المتحدة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية السفيرة “جاكي ولكوت” ما حدث بالاستفزاز الصارخ ويجب أن تكون له عواقب، حيث احتجزت إيران المفتشة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق سفرها.

وقالت السفيرة في بيان لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 عضوًا ” احتجاز أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران استفزازًا صارخًا، وعلى كل أعضاء المجلس أن يوضحوا من الآن فصاعدًا أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقًا ولن تجد تهاونًا، ولا بد أن تترتب عليها عواقب”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تُطالب إيران بالتعاون مع الوكالة الذرية

المملكة تُطالب إيران بالتعاون مع الوكالة الذرية

خادم الحرمين يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

خادم الحرمين يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

وزير بريطاني يندد بتصرفات «إيران»: انتهاك للاتفاق النووي وتهديد للأمن القومي

وزير بريطاني يندد بتصرفات «إيران»: انتهاك للاتفاق النووي وتهديد للأمن القومي

عقوبات أمريكية جديدة ضد 9 من مساعدي المرشد الإيراني

عقوبات أمريكية جديدة ضد 9 من مساعدي المرشد الإيراني

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>