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«الطيران المدني» يطلق عدة برامج لتطوير مطارات المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني حزمة من البرامج التطويرية والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني، ضمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية.

وتأتي من بين هذه البرامج المطبقة زيادة عدد الوجهات في بعض المطارات التي تشهد نسبة نمو متزايدة ومنها مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، حيث من المقرر إطلاق أول رحلة دولية لشركة طيران العربية مصر، والتي تم إدراجها ضمن جدول الرحلات.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها، أنه سيتم تسيير أربع رحلات في الأسبوع بواقع رحلة يومياً لخدمة الراغبين في السفر وذلك خلال الأيام “الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت”، وسيكون موعد وصولها اليوم الساعة 11 مساءً وإقلاعها الساعة 11:50 مساءً.

ويأتي ذلك ضمن برامج الهيئة لدفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، وفي المقابل وضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية وحركة المسافرين ومن ثم التوجه نحو فتح المزيد من الرحلات الدولية.

يشار الى أنه تم مؤخرًا تدشين خط رحلات للخطوط الجوية الكويتية مباشرة بين الكويت والقصيم؛ بداية من شهر أكتوبر 2019، وذلك بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.

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