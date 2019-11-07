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المدينة.. حرس الحدود ينقذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر

المدينة.. حرس الحدود ينقذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، اليوم الخميس، من إنقاذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي، بأنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر، وفور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين بأنه في أحد الشعبان البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع.

وأضاف العنزي، أنه فور تلقي البلاغ، تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز العباسي لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقه، وتبين بأنهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الاعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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