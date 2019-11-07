اشتبك مع موظفة بمطار الرياض.. منع محترف النصر من مغادرة المملكة وإحالته للنيابة

تواصل – فريق التحرير:

قررت سلطات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، منع مهاجم النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله من المغادرة، بعد تلفظه ضد موظفة أمن برتبة رقيب بالمطار.

وأوضحت مصادر أن عبد الرزاق حمدالله اشتبك مع الموظفة، بعد أن مرت زوجته الحامل تحت جهاز التفتيش الأمني ما استفز زوجها.

وكشفت مصادر أن نتائج التحقيقات في القضية انتهت، وجارٍ إحالتها للنيابة العامة، وسط محاولات من إدارة النادي لاحتواء الموقف.

ورفضت الموظفة التنازل، وقالت إن “حمدالله” وجه كلمات نابية لها، وإنه تجاوز الاحترام، وحاول الدخول لمناطق التفتيش الخاصة بالنساء، فيما نفى اللاعب ذلك.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت مراجعة الكاميرات ورفع تقرير متكامل للجهات المختصة بعد أخذ أقوال الطرفين، ومنع اللاعب من السفر، في الوقت الذي تجري فيه إدارة النصر محاولات لاحتواء الأزمة مع الموظفة وإقناعها بالتنازل عن القضية.