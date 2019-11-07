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جازان.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «المسارحة»
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تواصل – فريق التحرير:

لقي رجل وطفل مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث مروع شهده طريق إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أنه تلقت غرفة العمليات صباح اليوم الخميس في تمام الساعة ٧:١٦ دقيقة بلاغاً على الرقم (٩٩٧) عن حادث تصادم بين سيارتين على طريق إسكان الحصمه مقابل الإسكان التابع لمحافظة أحد المسارحة، وتم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف الدكتور عادل عريشي مدير الادارة الطبية.

وأضاف وعند وصول الفرق تبين وجود حالتي وفاة أحدهما طفل وحالتان إصابتهما حرجة، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج، بينما نقل المتوفيان إلى ثلاجة الموتى عن طريق فرق الهلال الأحمر.

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