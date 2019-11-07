الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

طرح أول هاتف ذكي بالعالم يتمتع بهذه التقنية الدقيقة في التصوير

طرح أول هاتف ذكي بالعالم يتمتع بهذه التقنية الدقيقة في التصوير
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “شاومي” الصينية عن هاتفها الذكي الجديد “CC9 Pro” المزود بـ5 كاميرات أحدهما بدقة 108 ميجابكسل، ليصبح أول هاتف ذكي في العالم بأعلى دقة عدسة، ما يجعله منافساً قوياً للعديد من الهواتف القوية.

ويأتي الهاتف بالتعاون مع سامسونج، حيث زودت الأخيرة الهاتف الصيني “CC9 Pro” بمستشعرها 108-megpixel ISOCELL Bright HMX”، وبجانب هذه الدقة العالية، تتمتع الكاميرات الأربعة الأخرى بدقة 20 و12 و 5 و 2 ميغا بكسل على التوالي، إضافة إلى كاميرا أمامية “سيلفي” بدقة 32 ميجا بكسل.

ويتمتع الهاتف بفضل كاميراته التصوير بدقة 4K  بمعدل 960 إطاراً في الثانية، إضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة، بحسب موقع “أندرويد أوثوريتي” ومن مواصفات الهاتف التقنية شاشة قياس 6.47 بوصة من نوع “أمولد”

ومعالج كوالكوم “سناب دراغون 730G ” و بطارية سعة 5260 ميللي أمبير/ ساعة وذاكرة عشوائية “رام” بسعة 6 أو 8 جيجابايت .

ومن مميزات الهاتف كذلك أن به ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت و يعمل بنظام تشغيل “أندرويد 9”  ، ومصمم من الزجاج والألومنيوم القوي وبه مايكروفون خاص لعزل الضوضاء.

ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 30 وات قادر على شحن كامل خلال 65 دقيقة، و58% خلال 30 دقيقة ويتضمن منفذ سماعات “جاك 3.5” التقليدي مع دعم لتقنية “NFC”.

ويتوفر الهاتف في الصين أولاً وقريباً في باقي الأسواق العالمية، بسعر يتراوح بين 400 و500 دولار حسب سعة التخزين الداخلية والذاكرة العشوائية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

باحثون يطورون بطارية لحل مشكلة انفجار الهواتف الذكية

باحثون يطورون بطارية لحل مشكلة انفجار الهواتف الذكية

مزود بشاشتين وبـ3 كاميرات عالية الدقة.. هذا هو سعر هاتف «Z20» الجديد

مزود بشاشتين وبـ3 كاميرات عالية الدقة.. هذا هو سعر هاتف «Z20» الجديد

خلل تقني بهاتف سامسونج «إس 10» يسمح باختراق البصمة بسهولة 

خلل تقني بهاتف سامسونج «إس 10» يسمح باختراق البصمة بسهولة 

متخصص تقني يحذر من الوقوع ضحية للابتزاز بهذه الطريقة

متخصص تقني يحذر من الوقوع ضحية للابتزاز بهذه الطريقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>