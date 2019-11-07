إنذار حريق خاطئ يتسبب في حالات إغماء وهلع بين طالبات مدرسة بالرياض

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تسبب إنذار خاطئ انطلق في إحدى المدارس المتوسطة للبنات بشرق الرياض، في إصابة 13 طالبة بحالات هلع وخوف.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، عند الحادية عشرة صباح أمس الأربعاء تقريباً، يفيد بوجود حالة إغماء واحدة بالمدرسة.

وأضاف أن أكثر من 5 فرق إسعاف و5 فرق تدخل سريع باشرت الموقع، حيث تم مباشرة 13 حالة هلع وخوف لطالبات تم العلاج اللازم لهن بالموقع والتأكد من علاماتهن الحيوية، وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع اضطرت للبقاء لنحو 7 دقائق خارج المدرسة حتى تم السماح لها بالدخول لمباشرة الحالات المصابة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني أن 11 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر باشرت 13 حالة هلع وخوف في إحدى مدارس شرق الرياض للبنات، بسبب هذا الإنذار الخاطئ.