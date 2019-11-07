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خادم الحرمين يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

خادم الحرمين يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.
وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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