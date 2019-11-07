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محكمة بحرينية تقضي بالسجن والغرامة على مواطنين سعوديين لتهريبهما «الحشيش»

محكمة بحرينية تقضي بالسجن والغرامة على مواطنين سعوديين لتهريبهما «الحشيش»
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 تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى حكماً يقضي بالسجن 15 سنة على سعودي وتغريمه 5 آلاف دينار (50 ألف ريال سعودي)، بعد ضبطه وبحوزته أكثر من كيلوجرام من مخدر الحشيش عبر منفذ جسر الملك فهد، كما قضت المحكمة على آخر كان برفقته بالسجن مدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

تعود تفاصيل القضية، حسب وسائل الإعلام البحرينية، إلى اكتشاف محاولة المتهم الأول تهريب أكثر من كيلوجرام ونصف الكيلو من الحشيش وقرابة 700 حبة كبتاجون، عبر منفذ جسر الملك فهد، فحاول الانتحار بخنق نفسه، لكن تمت السيطرة عليه، وتم توجيه تهمة جلب مواد مخدرة ومؤثر عقلي بقصد الاتجار، واتهامه وزميله الذي كان بصحبته بتعاطي المؤثرات العقلية.

وكان المتهم الأول قد وصل برفقته المتهم الثاني إلى جسر الملك فهد في طريقهما إلى البحرين، وأثناء التفتيش أعطى كلب الأثر الإشارة بوجود شيء في الصدام الأمامي للسيارة، فتم استشارة رئيس الدائرة الجمركية، والذي أعطى أوامره بتفكيك الصدام الأمامي، حيث عُثِر على كيس نايلون شفاف وآخر أسود بداخل فلتر خاص بالمكيفات، وتم تغليفها بطريقة محكمة، ليتبين أنه يحتوي على قطعتي حشيش بلغ وزنهما 1.800 كيلوجرام، بالإضافة إلى 669 من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى مطحونة.

وأثناء عملية التفتيش، أصيب المتهم الأول بحالة من التشنجات وضيق التنفس، فتم طلب سيارة الإسعاف، لفحصه وتقييم حالته الصحية، إلا أنه أثناء نقله إلى المستشفى حاول الانتحار داخل سيارة الإسعاف عن طريق خنق نفسه، لكن الطاقم الطبي بالإسعاف تمكن من السيطرة عليه بمساعدة ضابط من شرطة الجمارك.

وبعد إفاقته والاطمئنان على صحته تم التحقيق مع المتهم الأول في النيابة العامة، حيث اعترف بأنه يتعاطى الكبتاجون منذ سنوات، بينما نفى الثاني علمه بما احتوته السيارة التي كان يقودها الأول.

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