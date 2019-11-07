الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

اكتشاف علاقة جديدة بين «دهون البطن» ومرض خطير

اكتشاف علاقة جديدة بين «دهون البطن» ومرض خطير
0

تواصل- وكالات:

كشفت نتائج دراسة جديدة إن خطر الإصابة بالخرف في الكِبر يزداد بشكل واضح عندما يبلغ محيط الخصر لدى الرجل 90 سم والمرأة 85 سم.
وتعتبر الدراسة التي أجراها فريق بحثي من الجامعة الكورية في سيول هي أول دراسة موسّعة تستكشف العلاقة بين الخرف والسمنة.
وكانت دراسة سابقة نُشِرت مطلع العام الحالي قد وجدت علاقة بين زيادة الدهون حول البطن، وبين تقلّص حجم خلايا الدماغ.
وتمتاز الدراسة الجديدة التي نشرت نتائجها مجلة “أوبيسيتي” بحجم البيانات الصحية الكبير الذي اعتمدت عليه، فقد استندت إلى بيانات 872 ألف شخص أعمارهم فوق الـ65.
ووفق “الألمانية” رصد الباحثون ارتباط علاقة الخطر بين زيادة الدهون حول البطن وبين الخرف، من خلال مجموعة من الظروف الصحية التي ترتبط بالبدانة، وتؤثر على خلايا الدماغ، مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول، وضعف صحة الكبد.
وعلى الرغم من أن الدراسة لم تفسر كيف يؤثر تزايد الدهون على وظائف الذاكرة، إلا أنها أكدت وجود صلة بين المشكلتين.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المواصفات» تُحذِّر من «ملاعق ستيل» غير مطابقة.. خطرة على الصحة

«المواصفات» تُحذِّر من «ملاعق ستيل» غير مطابقة.. خطرة على الصحة

أيهما أكثر فائدة للصحة.. الماء البارد أم الدافئ؟

أيهما أكثر فائدة للصحة.. الماء البارد أم الدافئ؟

كيف تمد جسمك بالسوائل بطريقة صحية؟

كيف تمد جسمك بالسوائل بطريقة صحية؟

تعرف على أنواع اللحوم المصنّعة وأكثرها خطورة على صحتك

تعرف على أنواع اللحوم المصنّعة وأكثرها خطورة على صحتك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>