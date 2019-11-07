ناصحاً بتجهيز الملابس الشتوية.. الحصيني يتوقع: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة على هذه المناطق

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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني أن تسود حالة ممطرة في أنحاء المملكة ابتداءً من ليلة الجمعة وتستمر حتى يوم الثلاثاء – بمشيئة الله-.

وأضاف “الحصيني” في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على “تويتر” أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة بالإضافة إلى سقوط حبات برد مصحوبة برياح على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل.

وأشار إلى أن الحالة الممطرة هي ثاني حالة لهذا العام ١٤٤١هـ، متوقعاً أن يرافق الحالة أجواء باردة وانخفاض الحرارة ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية، ناصحاً بتجهيز الملابس الشتوية خاصة في الليل.

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