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الأسبوع المقبل.. انعقاد أول جلسة علنية للتحقيق في عزل الرئيس الأمريكي «ترامب»

الأسبوع المقبل.. انعقاد أول جلسة علنية للتحقيق في عزل الرئيس الأمريكي «ترامب»
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تواصل – وكالات:

يشهد الأسبوع المقبل بداية أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى الشهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتواجد جميع وسائل الإعلام الأمريكية، مع نقل وقائع الجلسة على القنوات التلفزيونية مباشرة.

وقالت تقارير إخبارية أمريكية إن شاهديْن سيُدليان بأقوالهما، أحدهما مسؤول كبير في وزارة الخارجية وخبير في الشؤون الأوكرانية، والآخر القائم بالأعمال الأمريكية في كييف.

وينتظر أن تدلي في منتصف الشهر الجاري، السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا بشهادتها والمعلومات التي تملكها حول المكالمة التي جرَت بين ترامب والرئيس الأوكراني.

وكان ترامب قد طلب من الرئيس الأوكراني “زيلينسكي” خلال مكالمة هاتفية، أن يفتح تحقيقًا بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن وابنه هانتر بايدن؛ وهو ما اعتُبر تجاوزًا للصلاحيات واستغلال السلطة لمصالح شخصية.

في حين وصف البيت الأبيض “التحقيق” بالمهزلة؛ رافضًا التعاون فيه وشكك في الشهود.

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