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تقرير أمريكي: «أرامكو» ستتخطى «أبل» لتكون الشركة الأكثر قيمة في العالم

تقرير أمريكي: «أرامكو» ستتخطى «أبل» لتكون الشركة الأكثر قيمة في العالم
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تواصل – متابعات:

ذكرت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، أنه من المتوقع أن تتجاوز شركة أرامكو السعودية، شركة أبل الأمريكية عند طرحها للاكتتاب العام، وتصبح بذلك أكثرَ شركةٍ قيمةً في العالم.

وأضافت القناة في تقرير أنه في حال حققت أرامكو تقييمًا بقيمة 1.5 تريليون دولار الشهر المقبل؛ فستتجاوز القيمة السوقية الضخمة للتكنولوجيا في كاليفورنيا.

وقال رئيس أبحاث النفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “جيه بي مورجان”: إن الاكتتاب العام لأسهم شركة أرامكو السعودية سيوفر إجابة للغز شركة أبل.

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت عن خططها للاكتتاب العام؛ في إطار استعداد شركة النفط العملاقة لتحديد سعر الإطلاق النهائي للسهم خلال الأسابيع المقبلة.

وعندما سُئل “كريستيان مالك” من “جيه بي مورجان” عن سبب إدراج المملكة العربية السعودية شركة أرامكو؛ أجاب أن جوهر رؤية 2030 للمملكة؛ هو ما يمثله طرح أسهم أرامكو؛ حيث أرادت السعودية بشكل أساسي الحصول على الاستثمارات في مختلف المجالات؛ مضيفًا أن الولايات المتحدة لديها أبل، والسعودية لديها أرامكو.

وفي بداية شهر أكتوبر، تجاوزت شركة أبل مايكروسوفت في رسملة السوق؛ لاستعادة اللقب كأكثر شركة قيمة في العالم.

وعلى الرغم من استعادة شركة مايكروسوفت للقبها كالشركة الأعلى قيمة في العالم الشهر الماضي؛ فإن أرامكو السعودية حصلت على لقب الشركة الأكثر ربحية في العالم.

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