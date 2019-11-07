5 طرق لاختراق خصوصية الرسائل بـ«واتس آب».. احذرها

وجه تقرير تقني حديث تحذيرا للمستخدمين من وجود خمس طرق قد تؤدي إلى اختراق خصوصية الرسائل وجهات الاتصال في تطبيق “واتس آب”.

وتضمنت طرق اختراق رسائل الـ”واتس آب”:

1ـ تبادل البيانات مع فيسبوك

شهد عام 2016 عملية تبادل بيانات المستخدمين بين تطبيقي واتس آب وفيسبوك في إطار ما جرى بينهما من اتفاق حينها، فيما يتوقع أن يتم تبادل أنظمة المراسلة عبر شبكة “فيسبوك” بعد توجهها لإنشاء بنية أساسية لشبكة موحدة.

2ـ تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد عبر صور GIF

يوجد ثغرة أمنية في تطبيق واتس آب تتيح للقراصنة الوصول إلى بيانات المستخدمين والتحكم فيها باستخدام صور GIF ضارة؛ حيث يعمل الاختراق من خلال الاستفادة من طريقة قيام واتس آب بمعالجة الصور عندما يفتح المستخدم معرض الصور لإرسال ملف وسائط.

3ـ هجوم عبر المكالمات الصوتية

يستغل مجموعة من القراصنة تطبيق واتس آب لتثبيت برامج تجسس عن بُعد على هواتف المستخدمين سواء التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد أو آي أو إس، وذلك عن طريق إجراء مكالمات صوتية عبر واتس آب لأهدافهم.

4ـ هجوم الهندسة الاجتماعية

تسمح ثغرات في واتس آب للقراصنة باعتراض الرسائل المرسلة في المحادثات الخاصة والجماعية والتلاعب بها؛ حيث يجرى هذا الهجوم بطرق مقلقة لنشر الحيل أو الأخبار المزيفة.

5ـ التصيد عبر ملفات الوسائط

تؤثر هذه الثغرة التي تُعرف باسم التصيد عبر ملفات الوسائط على كل من تطبيقي واتس آب وتليجرام؛ حيث يستفيد هذا الهجوم من طريقة تلقي التطبيقات لملفات الوسائط مثل الصور أو مقاطع الفيديو وكتابة هذه الملفات على وحدة تخزين خارجية للجهاز.