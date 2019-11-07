الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

5 طرق لاختراق خصوصية الرسائل بـ«واتس آب».. احذرها

5 طرق لاختراق خصوصية الرسائل بـ«واتس آب».. احذرها
0

تواصل – وكالات:

وجه تقرير تقني حديث تحذيرا للمستخدمين من وجود خمس طرق قد تؤدي إلى اختراق خصوصية الرسائل وجهات الاتصال في تطبيق “واتس آب”.

وتضمنت طرق اختراق رسائل الـ”واتس آب”:

1ـ تبادل البيانات مع فيسبوك

شهد عام 2016 عملية تبادل بيانات المستخدمين بين تطبيقي واتس آب وفيسبوك في إطار ما جرى بينهما من اتفاق حينها، فيما يتوقع أن يتم تبادل أنظمة المراسلة عبر شبكة “فيسبوك” بعد توجهها لإنشاء بنية أساسية لشبكة موحدة.

2ـ تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد عبر صور GIF

يوجد ثغرة أمنية في تطبيق واتس آب تتيح للقراصنة الوصول إلى بيانات المستخدمين والتحكم فيها باستخدام صور GIF ضارة؛ حيث يعمل الاختراق من خلال الاستفادة من طريقة قيام واتس آب بمعالجة الصور عندما يفتح المستخدم معرض الصور لإرسال ملف وسائط.

3ـ هجوم عبر المكالمات الصوتية

يستغل مجموعة من القراصنة تطبيق واتس آب لتثبيت برامج تجسس عن بُعد على هواتف المستخدمين سواء التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد أو آي أو إس، وذلك عن طريق إجراء مكالمات صوتية عبر واتس آب لأهدافهم.

4ـ هجوم الهندسة الاجتماعية

تسمح ثغرات في واتس آب للقراصنة باعتراض الرسائل المرسلة في المحادثات الخاصة والجماعية والتلاعب بها؛ حيث يجرى هذا الهجوم بطرق مقلقة لنشر الحيل أو الأخبار المزيفة.

5ـ التصيد عبر ملفات الوسائط

تؤثر هذه الثغرة التي تُعرف باسم التصيد عبر ملفات الوسائط على كل من تطبيقي واتس آب وتليجرام؛ حيث يستفيد هذا الهجوم من طريقة تلقي التطبيقات لملفات الوسائط مثل الصور أو مقاطع الفيديو وكتابة هذه الملفات على وحدة تخزين خارجية للجهاز.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

5 ميزات وتغييرات كبيرة في «واتساب».. تعرّف عليها

5 ميزات وتغييرات كبيرة في «واتساب».. تعرّف عليها

كيف تضاعف من خصوصيتك على «واتس آب».. إليك إعدادات مهمة

كيف تضاعف من خصوصيتك على «واتس آب».. إليك إعدادات مهمة

4 طرق لتقليل استهلاك بيانات الهاتف أثناء استخدام «واتساب»

4 طرق لتقليل استهلاك بيانات الهاتف أثناء استخدام «واتساب»

مديرة قروب «واتساب» أمام المحكمة الجزائية بسبب «عبارة ترحيب» لصديقتها

مديرة قروب «واتساب» أمام المحكمة الجزائية بسبب «عبارة ترحيب» لصديقتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>