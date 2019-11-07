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«الغذاء والدواء» تكشف تفاصيل «المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال»

«الغذاء والدواء» تكشف تفاصيل «المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال»
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تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال مؤتمر صحفي عُقد في مكة المكرمة، عن تفاصيل “المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال”، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي إن منظومة “حلال” تنظم التعامل مع المنتجات الاستهلاكية في الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل، وتساهم في التحول إلى المفهوم الشامل لمنتجات الحلال باعتبارها معايير فنية وشرعية وتوحيدها على مستوى العالم.
وأضاف أن المنظومة تعكس الدور الريادي للمملكة بصفتها العمق الاستراتيجي لدول العالم الإسلامي، ومؤكدة على مساهمتها الفعّالة وخدمتها للعالم الإسلامي، ومُمهدة لتوحيد مواصفات منتجات “حلال” عالمياً.
من جانبه، أشار الدكتور سعد القصبي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، إلى أن “الغذاء والدواء” ستتولى إصدار المواصفات القياسية للمنتج “الحلال” الذي يعكس الضوابط الشرعية، فيما تتولى هيئة المواصفات والمقاييس عملية القبول لضمان الكفاءة الإدارية والمالية للجهة المانحة لشهادة “حلال”.

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