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ضبط عمالة مخالفة تنتج «مشغولات ذهبية» في منزل شعبي بالقنفذة

ضبط عمالة مخالفة تنتج «مشغولات ذهبية» في منزل شعبي بالقنفذة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، من ضبط عمالة مخالفة من جنسية آسيوية حولت منزلاً شعبياً بمحافظة القنفذة إلى معمل غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية، وذلك بناء على بلاغ ورد للوزارة.

وضبطت فرق الرقابة بحوزة العاملين في المقر أدلة ومستندات ومبالغ مالية وختم يعود لمؤسسة تزاول نشاطا لايخص تصنيع المشغولات ما يؤكد وجود شبهة تستر تجاري.

كما ضُبطت وحُجزت كمية من المشغولات الذهبية المصنعة أعدت للبيع أحيلت عينات منها لمختبرات الفحص والجودة للتحقق من جودة العيار.

وأغلقت الوزارة المقر المخالف واستدعت أطراف القضية كافة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام مكافحة التستر.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على أهمية نظامية أعمال المنشآت كافة وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتدعو الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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