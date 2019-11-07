الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

«مدني مكة» يخلي 23 شخصاً إثر حريق شقة بحي الشوقية

«مدني مكة» يخلي 23 شخصاً إثر حريق شقة بحي الشوقية
0

تواصل – فريق التحرير:

سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء، على حريق في شقة بحي الشوقية، كما تم إخلاء قرابة 23 شخصا عن طريق فرق الإنقاذ.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين يقدر عددهم (٢٣) شخصا جرى إخلائهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال وجرت السيطرة على الحادث وإخماده.

وأفاد الرائد الشريف أنه نجم عن الحادث إصابة (٣) أشخاص من الساكنين باختناق نُقلوا للمستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تلقى (٥) أشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية .

وأهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها المواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال الكهربائية في أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية راجين من الله السلامة للجميع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرياض.. حريق في مخلفات بأرض فضاء بحي قرطبة (فيديو)

الرياض.. حريق في مخلفات بأرض فضاء بحي قرطبة (فيديو)

بالفيديو.. مواقف ذكية للسيارات قرب المسجد الحرام

بالفيديو.. مواقف ذكية للسيارات قرب المسجد الحرام

انقلاب مركبة على «طريق الحرة» بمكة..إصابة عدد من الأشخاص

انقلاب مركبة على «طريق الحرة» بمكة..إصابة عدد من الأشخاص

الطائف.. اختفاء شاب يعمل بالدفاع المدني في ظروف غامضة

الطائف.. اختفاء شاب يعمل بالدفاع المدني في ظروف غامضة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>