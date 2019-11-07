«مدني مكة» يخلي 23 شخصاً إثر حريق شقة بحي الشوقية

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سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء، على حريق في شقة بحي الشوقية، كما تم إخلاء قرابة 23 شخصا عن طريق فرق الإنقاذ.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين يقدر عددهم (٢٣) شخصا جرى إخلائهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال وجرت السيطرة على الحادث وإخماده.

وأفاد الرائد الشريف أنه نجم عن الحادث إصابة (٣) أشخاص من الساكنين باختناق نُقلوا للمستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تلقى (٥) أشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية .

وأهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها المواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال الكهربائية في أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية راجين من الله السلامة للجميع.